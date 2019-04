Pedro Zerolo: "No me planteo liderar una candidatura"

AGRADECE EL APOYO DE TODOS SUS COMPAÑEROS

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, ha dicho que no se ha planteado ponerse al frente de una candidatura para presidir la Comunidad de Madrid. Así lo ha expresado en un mensaje publicado en Twitter. "Gracias por el apoyo de tantos compañerxs pero en este momento estoy a disposición del PSOE y no me he planteado liderar una candidatura", ha escrito.