Pedro Sánchez tarda 24 horas en contestar a Felipe González: "Agradezco de corazón su apoyo"

EL EXPRESIDENTE SE COMPROMETIÓ A AYUDARLE

Pedro Sánchez ha agradecido a Felipe González el apoyo público que le está mostrando y dice que entiende que el expresidente no lo votara en las primraias, porque entonces todavía no habían hablado. Sánchez ha aprovechado su intervención en Onda Cero para agradecer unas palabras que prefirió no comentar al inicio del día, cuando ha alegado falta de tiempo para evitar pronunciarse sobre las palabras del expresidente.