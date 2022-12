El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que las elecciones autonómicas en Cataluña han demostrado que los ciudadanos han dicho 'no' a la independencia y ha subrayado que, a partir de ahora, lo que hace falta es diálogo y reformas.



En una declaración en la sede socialista de Ferraz, flanqueado por las banderas catalana, española y europea, Sánchez ha pedido a los ganadores de estos comicios, la lista independentista de Junts pel Sí, que tome buena nota de estos resultados y que se dedique a "coser esas heridas que durante estos últimos años se han abierto en la sociedad catalana" y a "gobernar para todos".



"El plebiscito lo han perdido", ha remachado el líder de los socialistas, que ha defendido que ha llegado "la hora de abandonar el independentismo". Sánchez ha defendido que la primera conclusión de este 27 de septiembre es que han perdido "aquellos que dijeron que estas elecciones iban a ser un plebiscito", que son los que "han ganado en escaños, no en votos".



El resultado de estos comicios, ha dicho, es que hay "una mayoría de catalanes que han dicho claramente que no quiere la independencia, pero sí un nuevo tiempo de convivencia, de diálogo y de reforma en el conjunto del país".



Por eso, ha avisado a los promotores de la candidatura independentista que deben "asumir sus responsabilidades", también la de la "acción política de estos últimos años". Así, ha avisado a la lista encabezada por Raül Romeva, e integrada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que la "confianza mayoritaria" que ha recibido no es para que sigan "creando problemas" a los catalanes sino para resolverlos; no para "saltarse la ley" ni actuar contra ella, sino para respetarla.os medios en la sede de Ferraz junto a las banderas de España, Cataluña y la UE.