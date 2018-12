Pedro Sánchez, sobre la reunión entre Gobierno y Generalitat: "No tenemos la respuesta de Torra, pero espero que se produzca"

Pedro Sánchez ha señalado desde Bruselas que aún no ha recibido "la respuesta" de Torra ni de la Generalitat, pero espera que el encuentro entre ambos gobiernos "se produzca".

"No tenemos todavía la respuesta de Torra ni de la Generalitat de Cataluña. No es que la ponga en duda, simplemente espero que se produzca. Lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que es importante reiterarlo: en política lo que no se puede perder son las formas", ha apuntado en sus declaraciones.

Carmen Calvo ofrece formalmente por carta al Govern una reunión entre Sánchez y Torra el 21D en Barcelona

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha ofrecido formalmente por carta al Govern una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre.

Jordi Turull ingresa en la enfermería de la cárcel de Lledoners después de 14 días en huelga de hambre

Cuando se cumplen 14 días del inicio de su huelga de hambre, el exconseller de Presidencia, Jordi Turull, ha sido ingresado en la enfermería de la cárcel de Lledoners. Así lo ha confirmado a través de su cuenta de Twitter, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.