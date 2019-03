Pedro Sánchez: "Si lo que han hecho Pujalte y Trillo es legal pero no ético, deben abandonar sus cargos"

EL LÍDER SOCIALISTA PIDE LA SALIDA DE TODOS SUS CARGOS A PUJALTE Y A TRILLO

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, habla de ética política y pide la salida de todos sus cargos a Martinez-Pujalte y Trillo por sus asesorías a una constructora. Afirma que "no sirve escudarse en la legalidad si no es ético" y vuelve a reafirmarse en su compromiso de un PSOE sin imputados. Sánchez ha defendido la ética dentro de los partidos y ha denunciado que el Partido Popular gobierna solo para una minoría. El líder socialista ha anunciado que su partido pedirá una comisión de investigación para el caso Rato igual que hizo con Bárcenas. "La ejemplaridad tiene que ir dos pasos por delante de la legalidad", ha afirmado Sánchez, a lo que ha añadido que "si es legal pero no es ético, lo que tiene que hacer el señor Pujalte y el señor Trillo es abandonar sus responsabilidades políticas".