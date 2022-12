El secretario general y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que tras las elecciones del 26 de junio el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acabará votando a favor de un gobierno socialista, y lo ha acusado de anteponer el referéndum catalán a los derechos sociales.

"Hoy tengo más fuerzas. Lo que va a ocurrir es que el PSOE va a ser la primera fuerza política y los que dijeron no van a tener que decir sí", ha presagiado el candidato socialista ante los 2.500 asistentes que han soportado un calor agobiante. Sánchez no ha dudado de que Iglesias quiera desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa y recuperar los derechos perdidos, pero ha añadido que "el problema es que siempre antepondrá un derecho que no comparten los socialistas -ha dicho-: el de la autodeterminación de Cataluña, Galicia y el País Vasco".

"Por eso, hay que votar al PSOE para centrarnos en las personas. Vamos a darle una lección a aquellos que antepusieron los intereses personales a los generales", ha animado. Ante la incertidumbre del resultado del 26J, Sánchez ha insistido en pedir a los socialistas "dejar atrás el rencor de los del 'sorpasso' y dar una sorpresa a Rajoy".

"Durante estos días, no miréis a los lados, mirad de frente y sentid la camiseta, porque nuestra camiseta es la de la dependencia, la de la sanidad y la educación públicas, y la de la igualdad", ha afirmado el secretario general del PSOE. Frente a quienes "sueñan con que España sea Grecia",

Sánchez ha subrayado que la alternativa a Rajoy la representa el PSOE porque "es un cambio que suma, no resta". Ha vuelto a acusar a Iglesias de engañar a los españoles con su plan económico, consistente en aumentar el gasto público en 60.000 millones.

"Además de ser imposible, es mentira y él lo sabe", le ha reprochado. "No podemos convertir un problema como el de la deuda pública o el déficit en un nuevo problema", ha proseguido. También le ha recriminado que quiera "instrumentalizar" las instituciones públicas y controlar la radiotelevisión pública.

Para evitar el riesgo de que España pueda quedar en manos de Podemos, Sánchez ha exhortado a todos los socialistas a ir a las urnas y reivindicar "el pasado de sus abuelos, el presente de sus padres y el futuro de sus hijos". "El futuro no está escrito. En democracia lo escribimos con nuestro voto, calle a calle, puerta a puerta, plaza a plaza. Ganaremos el cambio voto a voto. Ni un voto en casa", ha arengado.