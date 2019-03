La moción de censura pone a Pedro Sánchez entre la espada y la pared: todas las incertidumbres que rodean al PSOE

A pocos días de celebrarse la moción de censura, la postura de la mayoría de los partidos sigue en el aire. Pero ¿qué demanda cada uno? ciudadanos intentará que el PSOE acepte ir a elecciones inmediatamente después de aprobarse la moción. "Desde que acabe esta rueda de prensa hasta el jueves que viene no pararemos hasta llegar a un acuerdo para convocar elecciones y que los españoles decidan", ha asegurado Albert Rivera, líder de la formación naranja.

Si no llegan a un acuerdo, los socialistas necesitarían al PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban, ha criticado que no les han llamado aún. También dependerían del apoyo de los independentistas, que tampoco aclaran su posición. "Cuando se aclaren, ya llamarán", ha apuntado el portavoz de ERC, Joan Tardà. Sin embargo, algunos, como el PDeCAT, en palabras de su portavoz, Carles Campuzano, ya han adelantado que su "principal compromiso es echar a Mariano Rajoy". Para el Gobierno, contar con ellos no sería una decisión coherente.

"¿El señor Sánchez va a contar con los amigos del Le Pen español para alcanzar su ambición política?", se ha preguntado en una entrevista Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno. Y ni siquiera ven motivos para la moción. Por eso aseguran que Rajoy no se irá ni "va a dimitir". Podemos ha sido el único partido que ya ha anunciado que apoyarán la moción sin condiciones, aunque creen que, si no sale adelante, sanchez debería irse.

"Esa posibilidad le situaría fuera de la política", ha asegurado Pablo Iglesias, secretario general de la formación morada, en declaraciones a 'La Cafetera'. Todo ello teniendo en cuenta que él defendió otra moción de censura que tampocó salio adelante, y aun así siguió.