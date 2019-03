Pedro Sánchez: "Apelo al voto, a la unidad y al cambio para fortalecer al PSOE"

Pedro Sánchez ha asegurado este viernes que lo que "necesita" España es un PSOE "fuerte, unido, renovado y con un verbo distinto para recuperar la credibilidad perdida". Además, ha pedido a los votantes que se muestren firmes ante una "derecha que está causando muchísimo dolor". El diputado madrileño ha participado en un acto con militantes en Cartagena, donde ha recordado sus orígenes murcianos, y su gusto por la región, que ha visitado dos veces durante su campaña de cara a las primarias de este domingo.

En declaraciones a la prensa, Sánchez ha subrayado que su deseo es convertirse en "el secretario general de la unidad", por lo que, si resulta el ganador de los comicios de este domingo, contará con los otros dos aspirantes, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, para incluirlos en la ejecutiva del partido. Lo hará porque, en su opinión, en el PSOE "no sobra nadie", y debe salir "fortalecido" y "unido" de este congreso, que ha calificado de "histórico" por la apertura del voto a los militantes. "El voto que obtenga, lo volcaré en la unidad del PSOE, ya que es importante para España que el partido salga fortalecido de este proceso", ha insistido.

Aunque Sánchez fue el candidato que más avales obtuvo, la Región de Murcia fue una de las comunidades donde el político vasco logró más apoyos que él. Preguntado sobre las acusaciones de los últimos días sobre su participación en la Asamblea de Caja Madrid, el candidato no ha querido hacer ningún comentario. Por último, ha considerado que la "regeneración democrática es urgente" en la Región de Murcia y se ha referido al caso de corrupción urbanística Novo Carthago, en el que están imputados el delegado del Gobierno, el consejero de Agricultura, otros altos cargos autonómicos y un exconsejero de Obras Públicas. En particular, ha hablado del caso de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barrerio, que es también diputada nacional y, por tanto, aforada.

Sánchez ha dicho al respecto que hay que "acabar con el aforamiento de los diputados" y le ha pedido que renuncie a esa condición y "dé la cara ante los tribunales". "Si no tiene nada que ocultar, lo que no tiene sentido es que utilice su aforamiento como diputada para evitar declarar en un asunto que tiene que ver, no con ese cargo, sino con su gestión como alcaldesa, ha destacado.