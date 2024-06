El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado al "orgullo" a ser "zurdo", en referencia a cómo califica el presidente argentino Javier Milei a la gente de izquierdas, de cara a pedir el voto para las elecciones europeas del 9 de junio.

Durante su intervención en el acto organizado por el PSOE, donde también estaban el ministro de Transportes Óscar Puente y la candidata europea Teresa Ribera, el presidente del Gobierno pidió evitar que tras las elecciones europeas haya en Bruselas "hombres de negro con sus tijeras y sus motosierras".

Lo hizo durante su muestra de apoyo a Ribera para los comicios europeos, para los que según él, se presenta una disyuntiva en las urnas, la de elegir entre "dos siglas, las de Feijóo y las de Abascal, que representa a la internacional ultraderechista y solo una sigla que va a frenarles, como el 23-J, que es el PSOE".

"Lo que no quisimos para España no lo vamos a querer para Europa. Yo no quiero más hombres de negro con sus tijeras y sus motosierras, yo quiero más hombre y mujeres como Pepe Borrell, Nadia Calviño o Teresa Ribera para que haya más progresistas al frente de las instituciones europeas", aseguró.

Además, mostró su deseo de que llegue el 9 de junio para darse "el gustazo de votar al PSOE y ganar a la internacional ultraderechista del PP y Vox".