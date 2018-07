Pedro Sánchez: "Los votantes de Podemos y del PSOE no comprenderían que no nos entendiéramos. Por mi parte no va a ser"

EL PSOE ESPERARÁ PARA PACTAR CON PODEMOS

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha rechazado ser el primer candidato para formar gobierno elegido por el rey después de que Podemos haya ofrecido a su partido una coalición junto a Izquierda Unida. El secretario general del PSOE afirma que ahora es el turno de Rajoy, y que "en caso de que no logre formar gobierno, actuaremos". Además, cree que España necesita consenso con fuerzas políticas como Podemos o Ciudadanos, y que los ciudadanos no perdonarían no llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias.