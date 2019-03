¿Los partidos políticos deben financiarse con dinero público o privado?

DEFENSORES Y DETRACTORES DE AMBOS MODELOS

El PP dice que la subida de los ingresos de Mariano Rajoy de más del 20%, no fue una subida del salario, sino un plus por participar en campañas electorales. Una noticia que llega, en medio del debate abierto por Rubalcaba, para que las empresas no puedan donar ni un solo euro a los partidos políticos. Pero esta idea también tiene sus detractores, los que no quieren que haya dinero público para los partidos.