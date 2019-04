Sorpresa e indignación en Ciudadanos tras el Comité Ejecutivo del PP: "Para esto no hacía falta perder una semana"

Ciudadanos ha recibido con "sorpresa" las declaraciones de Mariano Rajoy después del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. "Nos sorprende haber perdido estos siete días para un no debate y un no posicionamiento del PP o de su ejecutivo al respecto de nuestras condiciones. No hacía falta perder siete días", ha lamentado José Manuel Villegas, vicesecretario general de la formación naranja.

Por su parte, Albert Rivera, ha recordado en Twitter que si no acepta las condiciones, sera Rajoy quien bloquee la formación de Gobierno. El líder de Ciudadanos hablará con Rajoy para que "le diga si firma el documento con seis medidas propuesto x ciudadanos y si pone una fecha a la investidura", ha indicado Villegas.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy ha informado de que no se ha abordado las condiciones de Ciudadanos. "Nosotros no hemos hablado de las condiciones", ha asegurado y, posteriormente, ha negado que se le haya escuchado decirlo. Sin embargo, sí que se le escuchó y lo dejó escrito en su Twitter. Finalmente, ha rebajado la transcendencia de la cita y ha dicho que convocó al Comité Ejecutivo para que le autorizasen para negociar.

"El tema no es la fecha de un debate, el tema es la fecha de la formación de un Gobierno", ha dicho el presidente del Ejecutivo en funciones y ha centrado su atención en Pedro Sánchez. "Me gustará hablar con él sobre cuál es su criterio sobre la fecha en que debe celebrarse el debate de investidura", ha dicho antes de volver a agitar el fantasma de unas terceras elecciones. "No hay ningún país en Europa donde se hayan repetido las elecciones porque los partidos elegidos no fueran capaces de ponerse de acuerdo"