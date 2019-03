Pagos desmesurados de la Junta en el presunto fraude de los cursos de formación

Por formar a pilotos de helicóptero en cursos formativos, la Junta andaluza llegó a pagar el doble de lo debido, según publica el diario ABC.

Tampoco cuadran los números en otros casos. Además del medio millón de euros presuntamente desviado en los cursos de helicóptero entre 2006 y 2009, llama la atención la diferencia abismal en el pago a profesores. Según ABC, algunas horas las llegaron a cobrar a 190 euros y otras a 23.

Atención también a las lucrativas becas de asistencia a cursos de trabajadores de la empresa Delphi, ahora inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo. Se pagaron a 20 euros al día, cuando el tope estaba fijado en poco más de 13 euros.

La investigación, incialmente centrada en Málaga, podría extenderse. Por eso el problema podría estallarle en las manos al Gobierno de Susana Díaz, que de momento se empeña en denunciar una causa general contra Andalucía y en mirar para otro lado. Así que aunque el caso no está todavía en manos de ningún juez, la guerra política ya está aquí. "La Junta no debe quejarse, Susana Díaz no está actuando con responsabilidad en este caso", ha señalado Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP.

Sin embargo la Junta asegura que está revisando uno por uno los expedientes. Según el Consejero de Educación, hay medio millar de requerimientos de información y más de 50 órdenes de reintegro del dinero.