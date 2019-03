Bárcenas estuvo cobrando del PP hasta hace dos meses

Luis Bárcenas estaba muy tranquilo. No era para menos. Justo en el momento que pueden ver en las imágenes, le había conseguido sacar al PP un despido con trato VIP. 400.000 euros de indemnización.Le echaban de la empresa, pero sorprendentemente, no tenían prisa por deshacerse de él.

Mientras, Bárcenas iba de tribunal en tribunal acusado de corrupción, el PP le trataba como un señor. Ahora, destapadas las vergüenzas por el diario 'El Pais', lo han confirmado en un comunicado. Bárcenas, cuando salió del Senado y de la tesorería, pidió su reingreso en el partido. Era 2010. Le dijeron que no, pero pactaron el pago de la indemnización mes a mes, es decir, como un sueldo, y el PP se hizo cargo de su cobertura de la Seguridad Social.

Esto -que hoy justifican en Génova- fue así hasta diciembre de 2012. Aunque públicamente los dirigentes del partido se hacían los duros con medias verdades. Para no estar en el partido, no parece un mal plan. El PP le costeaba el abogado, le cedía un despacho en la sede y le pagaba mes a mes, mientras él acumulaba 22 millones de euros en Suiza y se beneficiaba de la amnistía fiscal. Otros no tuvieron tanta suerte y se fueron con una mano delante y otra detrás. Ya se sabe lo que pasa con el que parte y reparte.