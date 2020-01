El mismo día en que se ha celebrado el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición, Pablo Iglesias ha concedido su primera entrevista como vicepresidente en Antena 3, donde ha confesado que, con su nuevo cargo, "se ven las cosas de otra manera, con más responsabilidad".

"La sensación es de mayor responsabilidad, ahora nos toca gobernar y la responsabilidad es enorme", ha reconocido Iglesias, que asimismo ha indicado que "las noticias se ven de otra manera". En este sentido, se ha referido al incendio acontecido este martes tras la explosión en un complejo petroquímico de Tarragona.

"He hablado con el presidente, que me ha dicho que ha hablado con el president de la Generalitat para ofrecerle todo nuestro apoyo, he podido conversar con el vicepresidente Aragonès, que me ha confirmado que uno de los heridos está muy grave y que le han tenido que trasladar en helicóptero", ha relatado.

El también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 asimismo ha confirmado que ha tomado la palabra en ese primer Consejo de Ministros, aunque no ha compartido el tema abordado, para respetar el secreto de las deliberaciones del mismo.