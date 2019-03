Pablo Iglesias reta a Susana Díaz a un debate televisado tras acusarla de vetarle en la televisión pública

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de impedir una entrevista suya en Canal Sur, tras lo que le ha retado a un debate televisivo cara a cara con la propia Díaz, a la que la eurodiputada Teresa Rodríguez definió como "la fontanera".

Pablo Iglesias ha reunido en el palacio de exposiciones y congresos Fibes de Sevilla a más de 4.000 personas en su primera intervención en Andalucía como secretario general de Podemos, donde además ha hecho un llamamiento a los asistentes a participar en la 'Marcha por el cambio' del próximo 31 de enero en Madrid.

Iglesias considera que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está "perdido" , puesto que "no sabemos a quién apoya Sánchez". "Los que no vamos a pactar con el PP somos nosotros", ha dejado claro el dirigente de Podemos, quien apunta que "nosotros sabemos donde queremos ir y donde no".