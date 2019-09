Pablo Iglesias ha intervenido en la apertura del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos en el que debatirán sobre la nueva convocatoria electoral y la nueva campaña electoral que llevarán a cabo de cara al 10N. Una intervención muy esperada porque hablaría sobre Íñigo Errejón y Más País, como así ha sido.

El líder de Unidas Podemos ha analizado qué ha fallado en la negociación con el PSOE para llegar a un acuerdo de investidura y ha atacado duramente la postura de Pedro Sánchez. Iglesias reconoce que les toca "hacer autocrítica" porque cree que han cometido un "error fundamental": "Creer a Pedro Sánchez".

"El escollo no era yo, era Unidas Podemos y Sanchez mintió, he creído su palabra y me equivoqué. Sánchez ha acabado haciendo lo mismo que Susana Díaz: ha buscado un pactado con Rivera y ha acabado pidiendo el voto a la derecha para que no gobierne la izquierda, lo que sea antes que gobernar con Podemos", ha destacado el líder de Podemos.

Además, Iglesias recuerda que "Sánchez prefirió hacer pacto con Ciudadanos en 2016" y "a Rivera no se le veta". También recuerda que gracias a ellos Sánchez ha sido presidente del Gobierno: "A Sánchez le echaron de su partido para dar gobierno a Rajoy y dos años después con esos mismos números hicimos una moción y pusimos a Sánchez en la Moncloa".

Iglesias cree que la repetición electoral se debe a que Unidas Podemos no da "cheques en blanco al poder" y porque Sánchez sabía que si entraban en el Gobierno "algunas cosas cambian como levantar alfombras, limpiar corrupción, los recortes por arriba, los alquileres y factura luz abajo". "Sánchez ha preferido otra vez forzar elecciones", sentencia.

Sobre el polémico tema de Errejón y la creación de una nueva formación de izquierdas, Iglesias ha sido tajante: "Respetamos al partido de Errejon, nuestros adversarios no son los partidos progresistas. Debemos respetar que personas que estuvieron con nosotros piensen que en 2016 debimos apoyar un Gobierno de Sánchez con Ciudadanos, que no debimos construir Unidas Podemos con IU u o que debíamos haber hecho presidente a Sánchez sin condiciones".

Por último, Iglesias ha entrado en plena precampaña para insistir en que ellos son la formación que defenderá mejor los intereses y derechos de los españoles: "Vamos a decir que el 10N se juega que se brinden los servicios públicos, recursos contra la violencia machista, precariedad, desigualdad, alquileres prohibitivos y puertas giratorias".