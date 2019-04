Pablo Iglesias, sobre unas posibles elecciones: "Estaré encantado de ser presidente del Gobierno"

Sin acuerdo no hay gobierno y sin gobierno habrá elecciones y Podemos ya las da por hecho: "Ya parece claro que va a ser una segunda vuelta" ha dicho Pablo Iglesias. Da por finiquitada la breve legislatura hablando en pasado: "El PSOE tuvo una oportunidad" que Sánchez dejó escapar, según Iglesias.

Acto de partido que suena a precampaña, incluso Iglesias se ve como futuro presidente: "Estaré encantado de ser presidente del Gobierno" y, en todo caso, volverán a tender la mano, dicen, a los socialistas: "Pedro Sánchez siempre tendrá oportunidades con nosotros".

El PSOE también ha cambiado el tono, del "todavía hay tiempo" al no va más, se acabó. Dicen que han "sudado hasta la última gota", estos cuatro meses, para enviar a Rajoy a la oposición y que Pablo Iglesias lo ha impedido: "No se ha dado cuenta Iglesias que quienes le llevaron de las plazas al Congreso lo hicieron para que Rajoy no fuera presidente" ha asegurado Antonio Hernando.