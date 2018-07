Pablo Iglesias: "No hablamos de sillones, sino de equipos de Gobierno"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez, de que si se pone de acuerdo con Ciudadanos para conformar un gobierno "con las derechas", no contará con el apoyo de la formación morada, y le ha instado a decidir ya con quién quiere negociar.



"Si el PSOE y Pedro Sánchez por desgracia apostaran por la vía del inmovilismo que quiere PP, Ciudadanos y que parece que quiere el 'Comando Corcuera', evidentemente no contará con nuestro apoyo", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso, haciendo referencia al exministro socialista y al manifiesto firmado por exdirigentes del PSOE pidiendo que no se pacte con Podemos.



En esta línea, Iglesias ha recalcado que el programa de su formación y el de Ciudadanos "son incompatibles", sobre todo en lo que tiene que ver con la economía, y que el partido de Albert Rivera "prefiere gobernar con el PP". Por todo ello, considera que la opción que defiende el PSOE de ponerse de acuerdo con Ciudadanos "al mismo tiempo" que con ellos "no es posible".



Por otra parte, ha celebrado la decisión de Sánchez de consultar a las bases socialistas los acuerdos. "Es una buena decisión que contribuye a democratizar la vida de los partidos, en este caos, del PSOE, y puede acercarse a la opción que me parece más sensata, de un gobierno de viable de cambio y progreso", ha añadido.