Pablo Iglesias: "Doy las gracias a los trabajadores de RTVE, sin sus protestas no hubiera estado aquí"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado la "presión política" que se está ejerciendo sobre Podemos con casos como el de Iñigo Errejón, secretario Político de la formación, y su contrato de investigación en la Universidad de Málaga y ha defendido que desde la formación siempre se "ha dado la cara" a la hora de dar explicaciones sobre esta u otras acusaciones contra los miembros de la dirección del partido.



En este sentido, el eurodiputado ha hecho hincapié en las falsedades y mentiras que se han publicado sobre el contrato de Errejón como investigador en la Universidad de Málaga mientras compaginaba esta labor con su actividad política. "Es falso que el contrato sea fraudulento; sí podía trabajar desde otra ciudad; claro que cumplió el trabajo, se han presentado en plazo y son magníficos", ha indicado en declaraciones al programa 'La noche en 24' del Canal 24 horas de TVE dirigido por Sergio Martín.



En este sentido, ha denunciado la dureza de las acusaciones contra Errejón cuando "sólo le falta presentar un papel" y, en este sentido, ha aludido a la intervención en la caso de hasta la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que llegó a exigir al secretario Político de Podemos la devolución de los 1.825 euros mensuales que percibía en virtud de ese contrato.



"No he visto tanta presión política" con Podemos como con el resto de formaciones, ha asegurado Pablo Iglesias, cuando al final solo se ha demostrado que "falta un papel" sobre la compatibilidad de su actividad en la Universidad con su actividad política y la autorización para trabajar desde Madrid. "Lo comunicó verbalmente en vez de por escrito", ha apuntillado.



"Si solo han sacado eso, les va a costas ganar las elecciones", ha ironizado el líder de Podemos, que además ha defendido que los dirigentes del partido "han dado la cara" para ofrecer explicaciones sobre el asunto.



En la misma línea, el eurodiputado ha negado tajantemente haber pagado o cobrado en negro y ha subrayado que estas acusaciones "abren las puertas de muchas tertulias" a quienes las sostienen. Tras responder con un contundente 'no' al ser interpelado directamente por este asunto, el líder de la formación se ha preguntado en cualquier caso por qué si verdaderamente "tienen toda esa documentación" no acuden a un tribunal de justicia.



El secretario general de Podemos también ha sido cuestionado por su afinidad con el Gobierno de Venezuela y, en este sentido, también ha rechazado que él defienda ese modelo político para España. "Para gobernar en España, claro que me voy a fijar en Finlandia y en Noruega y no en lo que se hace en América Latina", ha hecho hincapié.



Ahondando en esta idea, Pablo Iglesias ha admitido que la corrupción en Venezuela es "escandalosa" y ha aludido igualmente a la inseguridad que se vive en el país. Los modelos políticos de América Latina, ha apostillado, no sirven para España, donde sus modelos son los de países como Finlandia o Noruega.



En materia de actualidad, también se ha referido a la reciente excarcelación del histórico dirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, inductor del atentado de Hipercor, y del también miembro de la banda Alberto Plazaola Anduaga al descontar de las penas a las que fueron condenados los periodos de reclusión que cumplieron en cárceles francesas.



En este sentido, ha criticado duramente a quienes utilizan a las víctimas del terrorismo como arma política, una actitud que ha calificado como propia "de un país bananero".





Cuestionado sobre el proyecto político de Podemos, el eurodiputado de Podemos ha subrayado que no hay contradicciones entre las propuestas planteadas en su programa de cara a las elecciones europeas y las recogidas en el borrador para los próximos comicios generales de 2015. "No veo contradicción, veo concreción", ha defendido al respecto Pablo Iglesias, que ha recalcado que España no merece "populistas" como PP y PSOE con promesas electorales que luego no cumplen.



"No trabajamos en otra cosa" que no sean las propuestas para su programa electoral, ha explicado el líder de la formación de izquierdas, quien ha recalcado que su objetivo final es lograr "un programa político pragmático, realista, para hacer este país más decente".



En materia económica y preguntado por las ambigüedades sobre aspectos como la reestructuración de la deuda o la renta mínima, el líder de Podemos ha defendido que a la formación le "salen las cuentas" y ha defendido que se podrían conseguir 92.000 millones más de euros de recaudación si España se situara en el nivel de recaudación media europeo.



En concreto, ha abogado por actuar con mayor carga impositiva para las grandes fortunas, que actualmente pagan menos impuestos, y sobre los paraísos fiscales. "Es un problema de cómo se utiliza el Presupuesto", ha apostillado tras denunciar que los mayores esfuerzos caen sobre el asalariado y las pymes, y ha llamado a "ir a por los que casi no pagan impuestos".



"Claro que nos salen las cuentas", ha enfatizado Pablo Iglesias, quien ha criticado que las políticas de austeridad aplicadas en la zona euro solo han servido para que desigualdad, la deuda y el paro crezcan. "En democracia, si una cosa no funciona se prueba otra", ha indicado el eurodiputado, que ha dicho que hay que decirle "a los que están arriba que cumplan la ley".