Pablo Iglesias critica el Gobierno "débil" y con ministros "que gustan" a PP y Ciudadanos y augura a Sánchez "un calvario"

Además, ha lamentado que haya elegido ministros "que gustan al PP y a Ciudadanos", olvidándose "de quien le ha hecho presidente del Gobierno". "Pasar por Moncloa con el Gobierno más débil de la historia de España probablemente vaya a ser un calvario para Sánchez. Nuestra tarea será apoyarlo en la medida en que estén dispuestos a negociar con nosotros", ha explicado el líder de Podemos en una entrevista en TVE.

Iglesias ha confirmado que Podemos no garantiza en absoluto su apoyo estable a Sánchez, no solo por haberles dejado fuera del Gobierno, sino por haber formado un Ejecutivo "con gente que le gusta a Ciudadanos y al PP", y sin ninguna figura cercana al partido morado.

"Es toda una declaración de intenciones", ha sentenciado. El secretario general de Podemos se ha mostrado especialmente crítico con el nombramiento del magistrado Fernando Grande-Marlaska como ministro de Interior, que le sorprendido "para mal", porque "parece más bien un ministro del PP".

"No está en el espíritu del cambio", "Alguien que estuvo a favor de condenar a miembros del 15-M, que secuestró portadas de 'El Jueves', desde luego no está en el espíritu del cambio. No sé quién ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro del PP, pero ha nombrado un ministro del PP.

Con el resto, respeto, y veremos lo que hacen", ha asegurado. Iglesias también ha recelado de Josep Borrell, nuevo ministro de Exteriores, por el papel que ha jugado en el conflicto catalán, participando en actos de la organización Sociedad Civil Catalana junto a cargos de Ciudadanos y el PP, como Xavier García Albiol, y b

"A ningún progresista le gusta recordar la imagen de Borrell abrazando a Albiol y rodeado de figuras de la extrema derecha", ha señalado, aunque ha destacado su "formación notable" y ha recordado que, en todo caso, la persona que Sánchez ha nombrado para "encabezar el diálogo territorial" es Meritxell Batet, nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, "que tiene un perfil más amable" que Borrell.

Asimismo, ha criticado la decisión de Sánchez de dejar para "el final" el nombramiento del ministro de Cultura, Màxim Huerta, algo que, a su juicio, "no va a gustar a la gente de la cultura". Además, ha señalado el "cachondeo" que hay en las redes sociales por algunos de los mensajes publicados por el nuevo ministro antes de asumir su responsabilidad.

De este modo, Iglesias ha dado a entender que a priori no tienen muchas esperanzas puestas en el Gobierno, porque Sánchez "ha sonreído al PP y a Ciudadanos". No obstante, ha asegurado que Podemos le va a dar al nuevo Ejecutivo una cortesía parlamentaria de unas dos semanas, para juzgar a los nuevos ministros por lo que hagan en sus nuevos cargos.

En esta línea, el líder 'morado' ha asegurado que su grupo parlamentario de Unidos Podemos está dispuesto a dar "aire" sólo en la medida en que Sánchez y sus ministros estén dispuestos a desarrollar una agenda de políticas progresistas, empezando por la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y la revalorización de las pensiones con el IPC.

"Si prefieren ponerse de acuerdo con PP y Ciudadanos, ellos verán", ha avisado. "Ha tardado 24 horas en olvidarse de quien le ha hecho presidente del Gobierno. Le hemos hecho presidente nosotros. Si se vuelven a equivocar de aliado, los ciudadanos les juzgarán en la medida justa", ha avisado el líder 'morado'.

"No hay Gobierno que no se desgaste", ha sentenciado. Sánchez dice que "lo que desgasta es estar en el Gobierno". A este respecto, preguntado sobre si le preocupa que la llegada del PSOE a La Moncloa perjudique a Podemos en la batalla por la izquierda, Iglesias ha rechazado que su formación esté centrada en eso pero, eso sí, ha advertido a Sánchez que lo que "desgasta" y produce "envejecimiento prematuro" de cara a las próximas elecciones generales es "estar en el Gobierno".

Así lo ha asegurado, tras advertir a Sánchez de que su Gobierno va a ser "el más débil de la Unión Europea" por su decisión "imprudente" de formar un Ejecutivo sólo del PSOE. "Ningún presidente en España ha tenido un apoyo tan débil, pero es su decisión, y a partir de ahora toca estar a la expectativa, y conceder una mínima cortesía parlamentaria", ha insistido.

Asimismo, Iglesias ha rechazado que su formación esté dispuesta a sumir cargos de segundo nivel en el Gobierno de Sánchez. "No. Tuvimos 67 diputados, y el PSOE, 84. El PSOE tenía que elegir si hacía un Gobierno de 152 o 156 diputados o en solitario. Ha elegido en solitario. Les deseamos buena suerte", ha afirmado.