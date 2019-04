Pablo Iglesias asegura que está preparado para gobernar España

Finaliza el viaje de Pablo Iglesias por Nueva York. Ha pasado por Wall Street, la Universidad de Columbia y Naciones Unidas.

"Podéis encontrar comportamientos agresivos en periódicos españoles. Has dicho (por el periódico) que apoyo a un grupo terrorista y has dicho que hay vídeo y eso no es verdad", ha asegurado Iglesias en una intervención en la City University de Nueva York.

Sobre el gobierno de Venezuela, afirma que "hay cosas que el gobierno de Venezuela hizo bien y otras que no hizo bien". Muy claro ha sido también en otra entrevista: a la austeridad dice "no".

Ante los medios han sorprendido mucho dos cosas: la juventud de Pablo Iglesias, quien aspira a ser presidente del Gobierno, y el drama de los desahucios en nuestro país.

No ha faltado una crítica a la política americana. "La política de EEUU con Oriente Medio a veces trae más problemas que soluciones". Pero, sin duda, el mensaje más claro que ha lanzado desde allí: que sí está preparado para gobernar España.