El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha criticado que se cuestionase el nombramiento de Irene Montero como ministra de Igualdad por el hecho de ser su pareja, después de que esta recibiese multitud de críticas machistas.

"Tengo la sensación de que esto opera con las mujeres, que no opera con los hombres", ha señalado el también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, en entrevista con Antena 3. "A mí jamás nadie me ha cuestionado mi posición política por ser pareja de nadie", ha añadido.

"A mí nunca nadie me ha dicho que no puedo estar en un órgano de dirección política o que no puedo estar en el Gobierno por ser pareja de Irene Montero. Parece que a Irene Montero le plantean que sí", ha proseguido Iglesias.

Una actitud machista que, a juicio del líder de Unidas Podemos, "revela la necesidad de que haya un Ministerio de Igualdad en este país". "Eso solo se utiliza para atacar la idoneidad de las mujeres", ha reiterado.

Así, el secretario general de Podemos ha concluido que "hay que normalizar" que haya parejas en las instituciones políticas. "Lo grave es que se cuestione la idoneidad de una mujer para desempeñar un cargo público porque sea pareja de no sé quién", ha zanjado.