Pablo Casado resta importancia al vídeo que le critica y no pedirá investigarlo: "Estas cosas pasan en campaña"

DESTACA EL COMPAÑERISMO EN EL PP

Después de que un vídeo criticara la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, ahora le toca el turno a Pablo Casado. Él por su parte no le da importancia y revela que, a diferencia de Soraya Sáenz de Santamaría, no lo llevará ante el comité organizador. No obstante, casado desliza que el vídeo pueda proceder de militantes y tampoco descarta que pueda llegar de la otra candidatura.