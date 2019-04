Ofrecen a Matas rebajar a cuatro años su condena si devuelve diez millones y confiesa sus delitos

La Fiscalía Anticorrupción ofrece a Jaume Matas cerrar un pacto global para dejar en cuatro años su pena de prisión. A cambio, le pide que confiese sus delitos y también que devuelve un importe que asciende a diez millones de euros, así lo publica 'El Mundo'. Varios expertos aseguran que no hay ninguna barrera legal, ya que es un procedimiento lícito.



Según refleja este diario, el fiscal Pedro Horrach le planteó hace tres meses a Matas esta posibilidad, aunque la última palabra la tendrá la Fiscal General del Estado, que asegura que "no habrá donde se puedan agazapar los que se lucran con dinero público". Por el momento, no hay un pacto cerrado, aunque el expresidente Balear sostiene que no dispone del dinero que le piden.

Matas está inmerso en varios procesos y dice que no tiene dinero y que no puede devolver esos 10 millones de euros. A cambio, le habría ofrecido al fiscal un nombre, el de un alto cargo nacional del PP que según su versión habría ordenado amañar el concurso del hospital Son Espases a favor de la constructora

La cifra de diez millones de euros, se correspondería a las comisiones que habría cobrado el exministro a cambio de adjudicaciones.