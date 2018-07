Núñez Feijóo: "Si Rajoy quiere volver a presentarse, yo lo apoyaré"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo a Mariano Rajoy si éste decidiera presentarse a unas hipotéticas elecciones generales como candidato del PP a la presidencia del Gobierno y ha afirmado que la mayoría del partido aceptaría esta decisión.

En una entrevista en 'El Mundo', Núñez Feijóo ha defendido que "en el supuesto de que a los españoles nos dejen hablar", es Rajoy quien tiene que tomar la decisión de presentarse o no, ya que ha ganado las elecciones. "Si quiere volver a presentarse, yo lo apoyaré", ha dicho.

Sobre su futuro en política, el presidente de la Xunta de Galicia ha admitido que está reflexionando. "Tengo un contrato con la comunidad que vence en octubre. Dentro de un mes, o mes y medio, tengo que decidir si me veo con fuerzas para presentarme otra vez, sabiendo que si me falta un escaño no voy a poder gobernar".

Preguntado por un posible salto a la política nacional, ha afirmado que está en política para servir al país y valora mucho las lealtades. "Yo tengo una lealtad con Rajoy, no la voy a cambiar", ha subrayado.