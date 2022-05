Parece que los problemas no acaban para la coalición de izquierdas formada en Andalucía para ganar las elecciones y presidir la Junta. Después de la polémica por el rechazo de la Junta Electoral a incluir a Podemos en esa confluencia -en la que participan, además, Izquierda Unida, Más País, Iniciativa por el Pueblo Andaluz, Alianza Verde y Verdes Equo- y el cruce de reproches entre formaciones, la recién creada agrupación se ha vuelto a encontrar con otro posible obstáculo en su camino a la Presidencia de Andalucía.

Esta vez tiene que ver con el propio nombre: 'Por Andalucía' ya estaba registrado, según ha podido saber laSexta, lo que podría acarrear problemas a la coalición para usar esa designación a la hora de concurrir en los comicios autonómicos. La razón: se validó con fines políticos. Fue el 11 de marzo de 2021 cuando un particular llamado Carlos Ortiz realizó la solicitud de registro de 'Por Andalucía', según consta en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Y tal y como se observa en el apartado de servicios o actividades, seleccionó la categoría 'Servicios de grupos de presión política'. Solo nueve días después se efectuó el trámite para aprobar el uso de dicho título, pero no fue hasta finales de ese mismo año, el 27 de diciembre, cuando arrancó el plazo de cinco años para la utilización efectiva de Por Andalucía. Esto es, una vez que la OEPM valida el registro de la marca, el solicitante dispone de cinco años para iniciar la actividad o el uso de ese título. En este caso, la propiedad de Ortiz sobre el nombre se mantendría hasta los últimos días de 2026.

Desde la coalición andaluza han trasladado a laSexta que se eligió 'Por Andalucía' hace unas pocas semanas, en función de unos criterios políticos. Asimismo, han explicado que no conocen a la persona que solicitó hace un año la misma denominación y que tampoco tiene relación alguna con la agrupación política. En la agrupación han precisado que cuando solicitaron la propiedad de la marca se aseguraron de que no entraba en conflicto con ningún otro nombre. Es decir, lo consultaron el registro de partidos políticos y sus servicios jurídicos comprobaron que era correcto y que no iba a haber problemas en el futuro.

La Junta Electoral afirma que no entra en posibles conflictos con terceros, pero si es necesario estudiaría la situación

Precisamente, en relación a esta cuestión, fuentes de la Junta Electoral han indicado a laSexta que, cuando se registra una coalición, como en este caso, solo se verifica que el nombre elegido no induzca a error y se contrasta con el registro de partidos políticos. Es decir, que no entran en posibles conflictos jurídicos o comerciales con terceros. A pesar de ello, según han precisado, llegado el caso estudiarían la situación y decidirían cómo actuar.

Un conflicto similar presenta, además, el registro en Internet, dado que el dominio 'www.porandalucia.es' tampoco está disponible. Según consta en el buscador de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, departamento que forma parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, esa dirección web también fue registrada por la misma persona, Carlos Ortiz, a través de una empresa privada, y en una fecha coincidente con la solicitud para regitrar la marca en la Oficina de Patentes: el 11 de marzo de 2021 -y con validez hasta el 11 de marzo de 2023-.

Así, aunque esta página en concreto carece de contenido, según hemos podido comprobar, mantiene en vigor esa dirección. En este punto el problema resulta ser menor, dado que, en principio, bastaría con usar un dominio web ligeramente distinto, o bajo otra fórmula, al registrado por Ortiz para poner en marcha en Internet el mencionado proyecto político. En cualquier caso, esta situación supone un nuevo varapalo para la coalición andaluza, que prácticamente desde su concepción se ha enfrentado a numerosos quebraderos de cabeza tanto a nivel interno como externo.