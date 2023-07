El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy está inmerso en la campaña electoral para el próximo 23 de julio. El popular está dejando algunas declaraciones que rozan entre el lapsus y la controversia. Solo este jueves, en una misma intervención, ha asegurado, por un lado, que ley de bienestar animal y los transexuales son "temas que a nadie le importan", y, por otro lado, ha tenido unas declaraciones muy confusas que ya se han hecho virales.

En ellas, Rajoy ha dicho, textualmente, en un acto en Melilla: "Hoy estoy aquí y el día 15 a quién quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy". El expresidente ha hecho estas declaraciones en referencia a su ausencia para la toma de posesión el sábado del presidente popular de Melilla, Juan José Imbroda.

Este sábado el nuevo presidente melillense tiene previsto un acto solemne de toma de posesión del cargo con entrega del bastón de mando. Rajoy ha asegurado que él está en Melilla no solo para hacer campaña electoral, sino que ha acudido para "compartir con Imbroda el triunfo de los resultados del 28M". "Me invitó al acto que es el 15, pero no puede venir porque uno tiene compromisos insuperables", ha justificado Rajoy.

Sin embargo, este fue un simple lapsus, lo que no lo ha sido son sus palabras quitando importancia a la ley de bienestar animal y a la ley trans. "¿Qué aporta la ley del 'sí o es sí'? como no seas un violador... ¿Qué aportan temas que a nadie le importan, por los que nadie pregunta? La ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es, los transexuales, eso no le importa, hablemos de los temas que le importan a la gente", ha señalado en el acto en Melilla.