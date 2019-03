Nuevas conversaciones revelan las presiones a políticos de Ortiz: "Verás qué lío como vaya a un pleno"

Donde otros ven problemas, Enrique Ortiz encuentra atajos, el empresario respondía al retraso de la llegada de Ikea a sus terrenos afirmando que se podían "conseguir informes". Para él las soluciones residían en escritos inventados o sellos falsos.



En nuevas conversaciones a las que ha tenido acceso laSexta Noticias, se aprecia cómo Ortiz menciona a Isabel, se trata de Isabel Crespo, responsable de urbanismo de Alicante. A ella le dice: "Cómo tenga que ir a un pleno, verás que lío".



Las escuchas llevan a la conclusión de que, para hacer y deshacer a su antojo, Ortiz protegia a Castedo de sus enemigos, uno de ellos era Ripoll, el presidente del PP de Alicante. Al respecto, afirmaba: "No quiero que le toquen las narices a Sonia, que no me mareen".



Ortiz protege a Castedo y le informa de ello. Desde la oposición, Gabriel Echévarri, secretario general del PSPV, afirma que "parece que Ortiz era el alcalde y que Ortiz era una concejala a sus órdenes". De momento, ambos están imputados.