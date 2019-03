Un municipio de Vizcaya gobernado por Bildu celebra un referéndum de autodeterminación

SE HAN ASEGURADO DE NO CAER EN NINGUNA ILEGALIDAD

En la localidad vizcaína de Arrankudiaga, gobernada por Bildu, se celebra un referéndum popular de autodeterminación. Los promotores se han asegurado de no caer en ninguna ilegalidad: la consulta no lo ha convocado el Ayuntamiento y las urnas se han colocado en un local particular. Los ciudadanos responden a si quieren ser ciudadanos o ciudadanas de un Estado vasco soberano. A pesar de no ser vinculante, los participantes defienden su derecho a decidir.