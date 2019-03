El PP muestra su firme lealtad a Rajoy tras las revelaciones de Bárcenas

Mariano Rajoy ha hecho su primera aparición pública tras la publicación de los nuevos supuestos papeles de Bárcenas, ha sido en la planta automovilística de Figueruelas, en Zaragoza. El presidente no ha hablado de las novedades del caso Bárcenas, en concreto, aunque sus palabras no han pasado desapercibidas. En el PP muestran su más firme lealtad a Rajoy.

Ministros como Alberto Ruiz-Gallardón, Cristóbal Montoro o José Manuel Soria, miembros de la cúpula del PP como Javier Arenas y Carlos Floriano y barones como Juan Vicente Herrera, Arantza Quiroga o Alicia Sánchez Camacho han salido a arropar a su presidente un día después de que se publicase un supuesto original de los "papeles" del extesorero.



Un manuscrito, según el cual, Rajoy cobró sobresueldos en B cuando era miembro del Gobierno de José María Aznar.

Todo el PP cree en la "honestidad" de Rajoy y lo considera un presidente "intachable en todos los sentidos", ha dicho el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas, mientras el ministro de Justicia ha advertido de que no va a prosperar ningún intento para desacreditar la figura del presidente.



Como un "referente ético" en el partido ve Gallardón al jefe del Ejecutivo, mientras el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro le ha calificado de político "muy honrado", "honesto" y "entregado" a los intereses generales del país.



Han sido muchas más las declaraciones de este tipo por parte de dirigentes y cargos públicos del partido, que también se han afanado en deslegitimar a Luis Bárcenas, destacar sus "mentiras" y subrayar que los "papeles" son del extesorero, y no del PP, y que su contabilidad es única, legal y "nítida".



De "indecente y alarmante" calificaba el enriquecimiento de Bárcenas el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, mientras el portavoz económico en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, rechazaba cualquier responsabilidad por parte del partido, que es "el engañado" frente al extesorero, que es "el que engaña".



El "número tres" del PP, Carlos Floriano, ha asegurado al respecto que "todos" los populares están "igual de interesados" en que no haya "ninguna sombra de duda" sobre el partido, pero no hay "unos más interesados que otros", y otro vicesecretario general, Esteban González Pons, ha señalado que Aguirre expresa el "sentimiento" del PP de Madrid.