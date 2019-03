El PP muestra una "enorme preocupación" por la imputación de la infanta Cristina

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha admitido la "enorme preocupación" del Gobierno ante cuestiones que afecten a la Monarquía como la imputación de la infanta Cristina, y ha pedido que este asunto "se sustancie con rapidez" porque no beneficia a la Marca España.

Margallo se ha referido a la imputación de la hija menor de los Reyes en el caso Nóos en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Reunión de Alto Nivel sobre Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición que organiza Naciones Unidas en Madrid.

"Lo que pido es que se sustancie con rapidez porque, efectivamente, beneficiar, no beneficia a la Marca España", ha subrayado el titular de Exteriores.

Ignacio González califica la imputación de "malísima noticia"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha tildado de "malísima noticia" para el país la decisión del juez José Castro de imputar a la infanta Cristina por su relación con el 'caso Nóos', tanto desde el punto de vista de la "imagen" como por la "repercusión" que puede tener.

"Me parece una malísima noticia para nuestro país... ya tenemos una situación de bastante inestabilidad e incertidumbre que todo lo que sea profundizar en la inestabilidad de las instituciones importantes en nuestro país es malo", ha sostenido el presidente en una entrevista radiofónica.

"Todo lo que sea profundizar en la inestabilidad de las instituciones importantes en nuestro país es malo"

Para González la imputación "no es una buena noticia para el país desde el punto de vista de la imagen y la repercusión". "No es buena ni para las instituciones ni para el país", ha insistido González, quien ha añadido que lo importante es que esto "no se dilate en el tiempo".

Tras reconocer que "no se puede permitir robar ni hacer ninguna actividad delictiva en ningún caso" y señalar que para eso "está la Justicia", González ha indicado que precisamente ésta "tendrá que actuar cuanto antes".

Ana Pastor evita pronunciarse

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha evitado pronunciarse sobre la imputación de la Infanta Cristina y ha opinado que la monarquía parlamentaria es y va a seguir siendo lo que más estabilidad le dé al país.

En una entrevista radiofónica, Pastor ha sostenido que "el Gobierno no puede o no debe dar opinión" sobre este asunto ya que su obligación es "respetar" lo que hagan los tribunales de justicia. "Confío en la justicia", ha agregado.

"El Gobierno no se pronuncia sobre las decisiones de los tribunales porque en nuestro país hay separación de poderes. Yo soy parte de ese poder ejecutivo y hemos de dejar al poder judicial que trabaje y que lo haga porque yo confío en la justicia", ha argumentado. No obstante, ha mostrado su "respeto" y "lealtad" a la institución de la monarquía parlamentaria porque, a su parecer, "es" y "va a seguir siendo" lo que "más estabilidad le da al país".