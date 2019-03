Montoro pasa de lanzar dardos al mundo del cine a alabarlo: "Es un sector de gran relieve internacional"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha cambiado su percepción sobre el mundo del cine y ha empezado alabarlo: "Es un sector que tiene gran relieve a nivel internacional y que como tal contribuye a impulsar la marca España". Ha apuntado que los problemas del cine no tiene que ver con las subvenciones, si no con la calidad de las películas que se hacen.

Sin embargo, la oposición le sigue viendo como el malo de la película, es el caso del diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Odón Elorza, quien ha comparado a Montoro con el Policía malo de la película 'La Isla Mínima'.

En defensa del Ministro de Hacienda salió la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, quien argumentó: "señor Elorza, yo sí he visto la película y el señor Montoro no se parece al Policía fascista que mata, no".

A la oposición, la nueva ley de cine la ha aparecido oportunista por haberse presentado ante de las elecciones, así lo ha manifestado la diputada de Izquierda Plural, Ascensión de las Heras:"Esta ley se ha utilizado con un oportunismo electoralista que no le ha dado resultados".

"Si hubieran querido ayudar al cine, habrían bajado a el IVA cultural", ha manifestado el diputado de la UPyD, Julio Lleonart. Y sobre el IVA han hablado luego el presidente de la Academia y el portavoz del PP en el Congreso que han descubierto la importancia del cine.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando: "El cine es un sector capital para España". No obstante, para el presidente de la Academia de Cine Español, Antonio Resines, habrá alguna medida a corto plazo y que a medio plazo espera que se baje el IVA cultural, pero eso depende de Montoro.