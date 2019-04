Monedero: "La declaración complementaria voluntaria subsana interpretaciones interesadas, no irregularidades"

Juan Carlos Monedero ha explicado su trabajo de consultoría con el Banco del ALBA afirmando que lleva más de 20 años trabajando integración regional tanto en España como en América Latina. "Los problemas que tenemos en Europa me llevaron a ayudar para que no se repitan los mismos problemas en Latinoamérica", puntualizaba. "Hubo responsables políticos que mostraron la conveniencia de un estudio de estas características, pero finalmente fue el Banco del ALBA durante el año 2013".

El número tres de Podemos ha seguido avanzando en su currículum explicando que al tiempo quiso profesionalizar La Tuerka, "queríamos ayudar a construir referencias de la nueva reflexión política y de la nueva democracia en España", cuenta. Monedero referencia al 15M y sigue ahondado en su trayectoria durante el 2013, cuando "todavía ni siquiera Podemos existía como formación política".

Entrando de lleno en la polémica que ha protagonizado durante el último mes, Monedero cuenta que en 2013 le recomendaron abrir una empresa "para articular La Tuerka, para articular otros proyectos de comunicación y para establecer una relación con el Banco del Alba". El político ha entregado a los medios un documento donde demuestra que Banco del ALBA pagó sus trabajos a 'Caja de Resistencia 2', recordando que un periódico nacional llevó en portada el pago de este banco a su cuenta personal.

En este punto, el número tres de Podemos ha reivindicado su papel como experto en la materia y su formación para asesorar a gobiernos y posteriormente al mencionado Banco del Alba. "No me han pagado un estudio sobre Física Cuántica, sino que me piden consultoría sobre lo que constituye mi trabajo en los últimos 20 o 25 años", ironizaba.

Tras avanzar en su bibliografía el político madrileño ha argumentado que el precio lo dicta quien paga el trabajo, y ha sentenciado: "A mí me parece un disparate que Ana Botella con dinero de todos los madrileños pagase 220.000 euros por los discursos del relaxing cup con café con leche".

Juan Carlos Monedero se ha explayado también en el punto de la reclamación complementaria voluntaria, insistiendo que creó una empresa porque la necesitaba para desarrollar sus trabajos profesionales. “Necesito una empresa para hacer un contrato con responsabilidad limitada para ejercer tares de consultoría, necesito una empresa para poder contratar y necesito una empresa para desarrollar profesionalmente el proyecto de La Tuerka”.

"La declaración complementaria voluntaria no subsana ninguna irregularidad, sino que subsana cualquier interpretación interesada. No hay irregularidad", ha sentenciado. "En España cada año se hacen declaraciones complementarias voluntarias por valor de 1.000 millones de euros. Es cierto que no estamos ninguno libres de equivocarnos, pero ahora no da lugar".

El número tres de Podemos ha adjuntado para zanjar el tema un informe en el que expertos "muy cualificados" explican como las dos vías existentes eran legales.