El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha reafirmado su petición de indulto para los dirigentes soberanistas perseguidos por la justicia en caso de ser condenados y ser elegido él presidente del Govern.

En declaraciones a TV3, Iceta ha dicho: "Yo si soy presidente de la Generalitat, precisamente porque hablo de reconciliación y me lo creo de verdad, tomaré todas las medidas que me parezcan adecuadas para coser heridas", aunque ha añadido que no le gusta hablar de este asunto porque es dar por hecho que habrá sentencias condenatorias.

Ha afirmado que hay que dejar actuar a la justicia y no dar por buena su condena, pero ha reiterado: "La gente tiene que estar convencida: Si yo soy presidente haré lo que pueda para que las heridas que se han ido creando se puedan curar", aunque esto le conlleve quejas de Cs y el PP.

Tras haber planteado la propuesta este miércoles y también los primeros días de campaña, Iceta ha mantenido esta opinión después de que el PSOE se haya desmarcado de su posición y haya atribuido sus palabras a una opinión estrictamente personal.

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha acusado Iceta de querer "hacerse el simpático" con los independentistas al plantear la posibilidad de indultos, y la candidata por Cs, Inés Arrimadas, se ha preguntado si será eso la preparación de un nuevo tripartito por parte del PSC.