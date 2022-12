Tras el revuelo generado por su propuesta de indultar a los líderes independentistas, Miquel Iceta matiza: "Sin duda se trata de una propuesta prematura y ahí ha de quedar".

El candidato del PSC reconoce el error de la premura, pero horas después... "¿Yo he rectificado con el tema de los indultos? No. Yo he dicho que es verdad que hablar de indultos cuando no hay sentencias es prematuro, pero eso no es rectificar", detalla.

Una idea que no ha gustado ni a los no independentistas ni a los soberanistas. Desde Bruselas, Iceta recibía duras críticas del exconseller Toni Comín. "El PSC debería renunciar a sus siglas y llamarse PUS, Partido Unionista Sobre Todo", apunta.

Unos guiños sobre los que, desde su propio partido le advierten: hay peligro en intentar captar votos entre los independentistas. Iceta, por su parte, asegura que sólo pretende coser heridas.