Miquel Iceta buscará atraer al votante catalanista moderado ante el "fracaso" de JxSí

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que uno de sus retos será atraer a los votantes catalanistas moderados "huérfanos", entre ellos los de Unió, en caso de que se convoquen nuevas elecciones, en las que si Junts pel Sí no repite como coalición será la demostración de su "fracaso".

Ante la eventualidad de que el presidente catalán en funciones, Artur Mas, convoque el lunes elecciones, Iceta se ha mostrado optimista sobre las posibilidades de su partido y ha dicho que el PSC "aspira a aumentar el apoyo" que logró el pasado 27S.

Por ello, a pesar de ser consciente de las dificultades que supone volver a enfrentarse a una posible campaña en poco más de un mes, sumado al agotamiento de partidos y electores por cuatro comicios en solo un año, Iceta ha opinado que su formación "está en condiciones de hacer una buena campaña".

Los socialistas catalanes tienen, a su juicio, "un mensaje sólido, coherente, potente y que además se ha visto fortalecido por la evolución de las cosas desde el 27S hasta hoy", ha afirmado.

Además, Iceta ha puesto en duda que el independentismo vuelva a plantear las elecciones nuevamente en clave plebiscitaria, ya que "aunque no hay dos sin tres, y ya hubo una consulta que no fue y un plebiscito que no fue, lo que no puedes pedir es el voto de tu vida cada cuatro meses. No es normal".

Iceta ha sugerido que "se deberá ver" si Junts pel Sí, coalición que aúna a CDC y ERC, se presenta otra vez conjuntamente. "Si no repiten, de hecho será que están aceptando que ha sido un fracaso, porque si fuera un éxito lo repetirían. Nadie quiere repetir un fracaso. Creo que es difícil que repitan".