Elma Saiz reafirma el compromiso del PSOE contra la corrupción: "No cambia la contundencia, caiga quien caiga"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que la entrada del nuevo año no va a cambiar "la contundencia" del PSOE contra la corrupción y su voluntad de esclarecer todo "caiga quien caiga".

Así se ha expresado la ministra socialista durante una entrevista en TVE al ser preguntada si cree que las cuestiones judiciales dificultarán la acción del Gobierno en los próximos meses y por las declaraciones en el Tribunal Supremo ante el juez del 'caso Koldo' del exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

"Ha cambiado el año, empezamos con nuevos propósitos, pero hay algo que no cambia, y es la contundencia, la actitud que tiene el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción: colaboración con la justicia, transparencia y total contundencia caiga quien caiga, y quien tenga pruebas que las aporte", ha defendido la ministra. Y ha expresado su "máximo respeto" a los procesos judiciales, antes de insistir en que la "total contundencia no va a cambiar en este 2025".

Dicho eso, Saiz ha emplazado al PP a que su oposición "vaya más allá de intentar alimentar la desinformación y el lodo" y se siente a hablar de cuestiones que preocupan a los ciudadanos como la modificación de la Ley de Extranjería para afrontar la crisis migratoria que se vive en Canarias.

Saiz carga contra el PP

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado que el PP diga que el Gobierno no tiene política migratoria y ha aseverado que "la solidaridad no es un eslogan vacío", sino que "se practica, y lo que tiene que hacer el Partido Popular es sentarse" para consensuar una solución para los menores no acompañados.

Saiz se ha referido así a los datos oficiales que reflejan que España rozó en 2024 el récord de llegadas irregulares de migrantes registradas en un año, con 63.970 entradas, y a las declaraciones del portavoz del PP, Borja Sémper, en las que exigió al Ejecutivo más financiación para las comunidades autónomas que acojan menores no acompañados porque "no son paquetería exprés que hay que repartir para lavar la conciencia del ministro o del presidente de turno".

Saiz ha dicho que "lo importante es cómo se gestiona esa realidad", y el Gobierno la aborda con una política migratoria "que va desde la atención en las costas hasta los despachos", como se refleja en la inversión en salvamento marítimo y en acciones como el nuevo reglamento de extranjería, que implican una política antagónica a otras que -ha dicho- suponen un "apartheid".

"Por eso me duele cuando escucho algunos líderes del Partido Popular (...) mostrando un total desconocimiento, diciendo que el Gobierno español no tiene política migratoria", ha dicho la ministra, que ha aseverado que "la solidaridad no es un eslogan vacío; la solidaridad se practica y lo que tiene que hacer el Partido Popular es sentarse y avenirse a modificar, en lo que tiene que ver con los menores no acompañados, la ley de extranjería".