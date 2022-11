A pesar de que el Tribunal Supremo también reduce condenas con la ley del 'solo sí es sí', la ministra de Justicia no aclara si la modificarán y la defiende. "Vamos a ver lo que ha dicho el Supremo porque, lógicamente, no hemos tenido acceso a la resolución todavía. Quiero poner en valor la ley. Sí es cierto que hay penas importantes que antes no se contemplaban y ahora sí", ha señalado Pilar Llop en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministro.

Tampoco la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género aclara cómo actuarán en relación a esta cuestión. Mientras, el Partido Popular cree que esta ley es un "disparate" y responsabiliza de sus resultados a Pedro Sánchez y al Gobierno de la coalición: "Esta ley la aprobó el Consejo de Ministros que preside Sánchez. Y si él no cesa a la ministra (se refiere a Irene Montero, titular de Igualdad), está asumiendo el error de esta gran chapuza".

Así se ha expresado Elías Bendodo, coordinador general de los populares. Por su parte, Ciudadanos, que votó a favor de dicha norma, afirma que ya avisó de que estas rebajas se podían dar. "Y la señora Irene Montero, como el aviso venía de Ciudadanos, dio por hecho que era malo y no atendió a estas razones", ha denunciado Edmundo Bal, portavoz de la formación naranja en el Congreso de los Diputados.

Cree el partido presidido por Inés Arrimada que en el Gobierno deberían rectificar, algo que también pide Compromís. "Porque seguir empecinado en que no se arregla no es la mejor manera de abordar esto", ha apuntado Joan Baldoví, portavoz de la formación valenciana en el Congreso, que ha pedido además modificaciones que para no empañar una ley que, según ha añadido, tiene cosas buenas.