El Ministerio de Derechos Sociales propone que las Comunidades Autónomas acojan a 200 de los menores que han llegado a Ceuta. Así lo ha podido saber laSexta después de finalizar la reunión que mantenía la ministra que ocupa esta cartera, Ione Belarra, con las distintas autonomías. Plantea así trasladar y atender a los niños que en las últimas horas han cruzado la frontera con Marruecos para alcanzar España.

Esta medida, como ha podido saber laSexta, ha sido bien recibida en general entre las comunidades. Tras este anuncio, las CCAA tienen 24 horas para presentar alegaciones al plan de acogida. Algunas se han posicionado a favor, como Cataluña, Comunidad Valenciana o Euskadi, mientras que Madrid, Andalucía o Murcia han presentado más reticencias. Belarra había convocado un Consejo Territorial para realizar esta petición a las autonomías y poder resolver así la situación que se sigue viviendo allí.

En las últimas horas, la ciudad autónoma ha sido escenario de la llegada masiva de más de 8.000 migrantes, entre los que se encontraban unos 1.500 menores. Una situación que, según ha precisado Belarra en una entrevista concedida a TVE, "no es la habitual" porque "hay niños que no quieren quedarse en España" sino "que quieren volver a su casa".

Además, la ministra ha añadido que los colectivos que todavía siguen trabajando en la zona para estabilizar la situación y ayudar a quienes se están jugando la vida para llegar a Ceuta han observado que, en esta ocasión, los niños son "mucho más pequeños de lo habitual", con edades comprendidas entre los siete y los nueve años. "Muchos no sabían las consecuencias que tenía pasar la frontera", ha explicado.

Durante el encuentro mantenido entre el Ministerio y las autonomías se ha planteado también posibilidad de crear movimientos consulares con el fin de promover la reagrupación de familiares de la forma más breve posible. Frente a estas propuestas, Belarra ha recordado en TVE que España está llevando a cabo "devoluciones" de migrantes a Marruecos; prácticas que se pueden efectuar únicamente "con supervisión judicial" y "cumpliendo con los derechos humanos", según ha apuntado.

¿Cómo es el proceso de devolución de migrantes?

En el caso de Ceuta y Melilla, la ley de Extranjería cuenta con una disposición adicional de la ley de Seguridad Ciudadana -conocida como ley mordaza- que regula las devoluciones en caliente de inmigrantes, avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y, posteriormente, por el Tribunal Constitucional. La norma fija que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

En todo caso, añade, el rechazo se realizará "respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Pero no en todos los casos se puede realizar un proceso de devolución. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, con los solicitantes de asilo o de protección internacional, con las víctimas de trata, con los menores o con los niños que viajan solos.

"Los menores no pueden ser devueltos ni en caliente ni en ningún otro modo en tanto no se localice a sus padres o tutores legales en sus ciudades", ha señalado a la agencia EFE el abogado Felipe Garoña. En estos supuestos, la tutela la asumen los servicios competentes en materia de protección de menores de la ciudad autónoma de Ceuta. Si no se puede determinar la minoría de edad por falta de documentación, tienen que practicarse las pruebas médicas necesarias para establecer su edad. Unos estudios que, según dijo ayer Marlaska, comenzarán a hacerse "en los próximos días", cuando la situación esté normalizada.