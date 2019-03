Miguel Ricart, Valentín Tejero y el violador del ascensor, más cerca de la libertad

El abogado de Miguel Ricart ya analiza la sentencia de Estrasburgo. Su defendido podría salir en libertad y la familia de las victimas sólo siente dolor: "Ahora estamos igual que cuando las niñas estaban desaparecidas y cuando las encontraron", afirma Rosa Folch, la madre de Desiré. Temen que Ricart pueda actuar como el asesino de la niña de nueve años Olga Sangrador.

Juan Manuel Valentín Tejero ya ha solicitado a su abogado que pida su excarcelación, cumpliendo sólo un tercio de la condena total. La madre de la niña está desconsolada: "Si le han impuesto 50 años, que cumpla los 50 años. ¿Dónde están los derechos de mi hija?". Aunque el abogado de la familia cree que no conseguirá salir: "Cuando se les aplica la doctrina Parot, ya existía la doctrina Parot. Por tanto, no hay un carácter retroactivo en su aplicación".

El violador del ascensor y asesino de Leticia Lebrato y de Marta Obregon, Pedro Luis Gallego, aún no ha hablado con su abogado. De él dicen que no se ha rehabilitado. Y los expertos aseguran que, si salen de prisión, no hay modo legal de controlarles. Ignacio Sanz Cabrejas, abogado penalista, afirma que "el Estado no tiene medidas para seguir controlando al que ya ha cumplido con su responsabilidad penal".

Manuel Lorenzo Vazquez y Manuel Jesus Vela secuestraron y asesinaron en Nigrán, Pontevedra, a toda una familia: el padre, la madre, la hija y la asistenta. La familia cree que los asesinos pedirán su excarcelación y que ellos van a actuar para impedirlo.