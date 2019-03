Mientras el PP dice que no es momento de arrojarse corruptos a la cara, Rajoy se defiende con los ERE de Andalucía

Rajoy ha vuelto a presentar sus excusas pero hoy en el Congreso de los Diputados. "Me he disculpado y vuelvo a hacerlo aquí, hemos cometido errores y vamos a trabajar para que eso no se vuelva a repetir en el futuro".

Pide disculpas y añade reproches para el secretario general socialista. "¿Qué pasa que no tiene que dar explicaciones o disculparse por nada usted, señor Sánchez?" Es un perdón que de poco le vale a la oposición. "Le pedimos que deje de mirar para otro lado y que se enfrente de una vez a la corrupción, si no lo hace sólo le queda hacer la que ya hizo Figueras en el Parlamento, reúna a todo su comité ejecutivo y dígales: señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros", pedía Cayo Lara.

Y aunque desde el PP aseguraban que no es momento de tirarse los corruptos a la cara porque, en palabras de Alfonso Alonso, es una "posición antigua y trasnochada que ya no sirve"; el presidente no ha tardado en enzarzarse con el líder de la oposición a cuenta de los ERE: "¿Le ha dicho usted a los expresidentes del PSOE que se vayan? y en el caso de los ERE, ¿qué ocurre? ¿no le deja Susana Díaz que tome medidas, o es que no las quiere tomar?", preguntaba irónico a Pedro Sánchez.

El PP rechaza un pleno extraordinario sobre corrupción. Dicen que ya están haciendo bastante, algo que para la oposición es indispensable. La mayoría absoluta del PP volverá mañana a blindar a Rajoy.