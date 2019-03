De 'Merkozy' a 'Merjoy', Alemania elige nuevo compañero para su política de recortes

DESDE EL PARTIDO POPULAR EXPRIMEN EL ENCUENTRO ENTRE AMBOS AL MÁXIMO

Mariano Rajoy, señalado por Merkel como el ejemplo a seguir, coge el relevo de aquel Nicolás Sarkozy que exigía dureza sin paliativos a los mandatarios europeos. En ese cambio de amigo de Merkel no cambia sólo el rostro: el crecimiento de España está muy lejos de las cifras que manejaba Sarkozy, por no hablar del paro. Pero Merkel no quiere contar ahora con una Francia paralizada por su guerra en torno a los recortes y los efectos de sus propias políticas anticrisis.