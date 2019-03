Los mensajes de Navidad de los presidentes autonómicos, desde la defensa de la unidad de España hasta la campaña electoral

Como cada Navidad, llegan los mensajes de los presidentes autónomicos. El del presidente vasco arranca con música y montaje con tintes de cine y Urkullu en movimiento. También se levanta para hablar el presidente balear Bauzá, que deja ver dos cascos de moto que luce en su estantería.

Con una entrada espectacular arranca Alberto Fabra. Algo más egocéntrico que el resto, su discurso se refuerza con ilustraciones propias.

Con tintes más históricos, una luz más tenúe y sólo acompañado de una bandera de Cataluña que luce impecable, vemos a un Artur Mas sentado que no se mueve.

Desde un castillo, la presidenta andaluza, Susana Díaz, de riguroso negro y sin banderas. Otros saliendo del despacho y castillos han elegido una bodega, es el caso de Monágo.



El presidente madrileño, Ignacio González, en la Puerta del Sol. El gallego, Feijóo rompe moldes hablando desde un centro tecnológico. En un vídeo casi corporativo que mezcla imágenes de gallegos en su día a día durante sus palabras.

Discursos distintos en forma pero no tanto en contenido. Un Fabra que habla de "puentes que nos unan, en lugar de muros que nos separen". Recoge el guante Mas: "No se puede bajar la guardia ni un sólo milímetro". Mensajes donde la palabras empleo y crisis no faltan.

Las palabras empleo y crisis no han faltado en los mensajes. El presidente madrileño saca pecho en la crisis del ébola a pesar de las crítica spor la mala gestión. Además, Monago, cercano y casi paternal, da una regañina a los jóvenes para que se saquen la ESO. Asimismo, con la vista puesta en las elecciones del próximo año, aprovecha un juego de palabras para hacer camaña, criticar a Podemos y destacar lo bueno en primera persona.

Mensajes navideños con despedidas con identidad, mensajes de intenciones y propósitos.