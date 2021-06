José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha afirmado que la manifestación de Colón contra los indultos del procés "es un reflejo del sentir de buena parte de la sociedad española" que "debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez". Así lo ha declarado a laSexta desde Colón, donde ha pedido al presidente del Gobierno que "se escuche a sí mismo".

"Últimamente han salido vídeos donde se define políticamente contra los indultos, donde dice que está muy cabreado con los indultos que había dado el PSOE. Ya que se gusta tanto, que se escuche a sí mismo", ha reclamado el alcalde de Madrid, quien ha dicho, que, si no lo hace, que "escuche el clamor de la calle y entienda que la convivencia no puede partir del reconocimiento de aquellos que dieron un golpe a la democracia y cometieron gravísimos delitos".

En lo referente a los que les han calificado de "populistas" por la recogida de firmas contra los indultos, Martínez-Almeida ha declarado: "¿Somos populistas por escuchar las reivindicaciones de la sociedad? Los políticos tenemos que estar en contacto con la calle. De hecho, pienso que uno de los problemas que tenemos los políticos con la sociedad es que piensan que no les escuchamos y no estamos con ellos. Por eso, estar en la calle con ellos no es populismo, es buena política".