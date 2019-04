El matrimonio de conveniencia de Ausbanc y Manos Limpias: uno aportaba fondos y el pseudosindicato se personaba en las causas

Manos Limpias pretendía cobrar tres millones de euros a cambio de evitar el juicio a la infanta, según lo han confirmado los abogados de doña Cristina: "Manos Limpias exigió una cantidad importante para retirar la acusación a la infanta" asegura Pau Molins, el abogado de la infanta.



Es la principal acusación contra el pseudosindicato dentro de la investigación sobre sus presuntas actividades de extorsión. Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, ya vaticinaba lo que ha ocurrido en 'El gato al agua': "Mañana o pasado se me acusará de pertenecer a una organización criminal y a lo mejor va a la UDEF al despacho que tenemos en la calle Ferraz".



Un vaticinio cumplido que hasta el jueves rechazaba el también detenido presidente de Ausbanc, Luis Pineda: "No tiene sentido, es manchar una labor impecable de Manos Limpias". El presidente de Ausbanc suma un nuevo escándalo.



Expulsado dos veces del Registro de Asociaciones de Consumidores por irregularidades en el cobro de patrocinios sus prácticas eran "vox populi", según el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez: "Directivos o empleados de bancas y otras empresas que recibían visitas de Ausbanc amenazándoles con montarles campañas de desprestigio o con interponer denuncias judiciales si no les pagaban".



Ya en el caso Afinsa, Ausbanc fue apartado después de comprobarse que, siendo acusación particular, cobraba por defender a los acusados. Todo un matrimonio de conveniencia, según extrabajadores, basado en el interés. Ausbanc aportaba los fondos y Manos Limpias, la posibilidad de personarse en las causas.