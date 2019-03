Matas: "No creía que cometía un error, si no no lo hubiera hecho"

En su intervención ante el tribunal del jurado y de las partes de este procedimiento judicial, enmarcado en la pieza seis del caso Palma Arena, el exministro ha mostrado su "confianza en la justicia" debido a que en todo este tiempo "he podido demostrar que el 95% de las acusaciones muy graves que se han hecho contra mí no corresponden con la realidad".

'Nunca se me había pasado por la cabeza que tendría que acudir a un juicio por esto'

Respecto a esta vista oral, en la que se ha sentado en el banquillo por un presunto delito de cohecho a raíz de la contratación supuestamente ficticia de su mujer en un conocido hotel de Mallorca, Matas ha manifestado que, "sinceramente, nunca se me había pasado por la cabeza que, después de tanto tiempo, tendría que acudir a un juicio por esto".



Y sobre todo, ha apuntado, "por pedir a un buen amigo de más de quince años un puesto de trabajo para mi mujer, un amigo que nunca me ha pedido nada y que es evidente que no necesita nada de la Administración. Hubiera podido creer que me pasara por que me hubiera equivocado de persona, pero no con él". Así, ha manifestado que "no creía que cometía un error, porque si no lo hubiera hecho".



Tras sus palabras, el magistrado presidente del tribunal del jurado, Juan Jiménez, ha puesto término a un juicio que se ha prolongado durante tres días y en el marco del cual la Fiscalía solicita 9.000 euros de multa para el acusado así como el comiso de los 42.111 euros que percibió por la contratación de su esposa, Maite Areal, que ha sido testigo en esta pieza y que está imputada en otros flecos del caso Palma Arena.

El fiscal Horrach: "Miente Matas y miente su mujer"

El fiscal Pedro Horrach ha confirmado su petición de multa de 9.000 euros por cohecho para el expresidente del Govern balear Jaume Matas por presionar a un hotelero para que contratara a su esposa por no hacer nada y ha subrayado que en el juicio ha quedado patente que "miente Matas y miente su mujer".

'Si Matas hubiera ganado las elecciones ella hubiera seguido trabajando en el hotel'

En su informe final ante el jurado que desde el lunes juzga a Matas en la Audiencia de Palma, Horrach ha enumerado una quincena de pruebas que demostrarían que la contratación de la esposa de Matas, Maite Areal, como relaciones públicas del Hotel Valparaíso fue para el empresario que la aceptó "una inversión privada para captar dinero público".



El fiscal ha puesto el acento en que Areal no hizo ningún trabajo efectivo para la empresa que la contrató solo por ser la esposa del entonces presidente del Govern balear y exministro de Medio Ambiente y que fue despedida tras cobrar 42.000 euros durante todo 2007 porque Matas no logró reeditar su mayoría absoluta en las elecciones de ese año.



"Si Matas hubiera ganado las elecciones ella hubiera seguido siendo la supuesta relaciones públicas del hotel", ha insistido el acusador público, que ha recordado que entre 2000 y 2007 el Valparaíso facturó 400.000 euros a instituciones gobernadas por el PP y al propio partido.