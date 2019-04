Mas podría tener vínculos económicos con la familia Pujol, según autoridades de Liechtenstein

Artur Mas negó retundamente en 'El Objetivo' haber tenido nunca una cuenta corriente fuera de Cataluña. También negó tener relación alguna con los hijos de Jordi Pujol. Sin embargo, el diario 'El Mundo' afirma que las autoridades de Liechtenstein han comunicado a España, que Mas podría tener vinculos económicos con la familia Pujol. Eso sí, esa información no aclara qué vinculación sería.

Artur Mas a la hora de la cena lo negaba en 'El Objetivo': "Nunca he tenido vínculos con los negocios de nadie de los hijos del señor Pujol" y a la hora del desayuno lo ponía en duda una portada de 'El Mundo'. El diario dice tener en su poder un documento que apunta una visible vinculación entre Mas y las sociedades opacas de los pujol.



Se trataría de una nota de la Unidad Antifraude de Liechtenstein que se basa en datos públicos, que no es concluyente y que tampoco establece la intensidad de esta relación.



Según ha afirmado Casimiro García-Abadillo, director de 'El Mundo' en Espejo Público, "el valor que tiene es que por primera vez un organismo oficial pone juntos los nombres de Pujol y Mas en una sociedad vinculada a posibles delitos".



La unidad antiblanqueo pone su lupa en Bantridge, a la que ya apuntó Victoria Álvarez, exnovia de Pujol Ferrusola. Esta sociedad fue trampolín de los negocios internacionales de los Pujol. No obstante, Artur Mas se desliga y dice que sus cuentas siempre han sido más de andar por casa: "Todas mis cuentas y las de mi mujer han estado siempre en sociedades radicadas en Cataluña".



Es más el President niega cualquier posibilidad de que su padre fuera el testaferro del clan Pujol, en TV3 declaró: "Mi padre y el President Pujol apenas se conocían".



Pero a la luz de lo que cuenta la prensa, se alzan las voces que reclaman una investigación, entre ellas, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que exige "explicaciones inmediatas y urgentes en una comisión".



Otros, sin embargo, hablan de maniobras subterráneas desde Moncloa, así lo ha manifestado Oriol Junqueras, portavoz de ERC, "los que son independentistas de toda la vida saben que el Estado juega sucio".



'El Mundo' tiene previsto publicar un documento que ya obra en poder de la UDEF.