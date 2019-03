Artur Mas es reelegido presidente de la Generalitat

El líder de CiU, Artur Mas, ha sido reelegido presidente de la Generalitat con los 50 votos de su partido y los 21 de ERC, mientras que han votado en contra 63 parlamentarios, los de PSC, PP, ICV-EUiA, C's y CUP. Tras su designación, Mas ha sido ovacionado con un largo aplauso y luego se ha finalizado el pleno con el himno de Catalunya, 'Els Segadors'.

Este lunes tendrá lugar en el Palau de la Generalitat el acto oficial de toma de posesión, y la previsión es que el jueves lo hagan los consellers y se celebre la primera reunión del nuevo Consell Executiu.

"LA CONSTITUCIÓN NO ES UNA PARED INFRANQUEABLE"

Antes, Artur Mas, reclama a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que deje de poner las leyes y la Constitución como una "pared infranqueable" para que el pueblo catalán ejerza el derecho a decidir a través de una consulta.

En respuesta a la intervención de la dirigente popular en la segunda jornada del debate de investidura del Parlamento catalán, le ha dicho que su problema es que no respetan la voluntad popular expresada en las urnas a favor del derecho a decidir.

Artur Mas ha añadido que contemplará la posibilidad de que Cataluña no aspire a tener un Estado propio el día en que el PP defienda que no exista el Estado español.



Ha remarcado que hay una mayoría muy clara "que no se puede discutir" en el Parlamento catalán a favor del derecho a decidir resultado de las elecciones del 25 de noviembre, por lo que le ha preguntado si cumplirán el mandato que han evidenciado las urnas en vez de impedir la consulta.



"Toman una decisión, y utilizarán todo su poder para impedir la voz del pueblo. Pero hay una cosa que se llama democracia, y tendrían que ser más sensibles", ha asegurado el presidente, tras destacar que los populares actuaron así también con el pacto fiscal.



Mas ha instado a los populares a replantear su actitud y a facilitar caminos para que el pueblo catalán sea consultado, alegando que los países de "auténtica vocación democrática" lo permiten, como ha hecho Canadá con Québec y el Reino Unido con Escocia.



La Constitución "España aparece en el mundo como un país que niega el derecho a decidir, absolutamente impresentable. No me vengan con constituciones, porque saben que las constituciones, si es necesario, se cambian y siempre se interpretan", ha añadido.



Para él, la Constitución es tan interpretativa que permite los matrimonios gays "cuando lo niega taxativamente", y ha recordado que el expresidente del Consejo de Estado Francisco Rubio Llorente ha abogado por modificar la ley de referéndums de la Carta Magna para que los catalanes puedan expresar qué futuro quieren.



Ha constatado que PP y PSOE modificaron la Constitución en pocas semanas para imponer el déficit cero por orden de la canciller alemana Angela Merkel, y ha criticado que los populares no hagan lo mismo ahora para permitir la consulta: "Curiosa manera de ver como España trata al pueblo catalán. Parece aquello de 'antes alemana que catalana".



"Hay gente del PP que, cuando hay que hacer determinadas cosas en España, prefieren que determinadas empresas se vayan a Alemania o Italia antes de que estén en Cataluña o Barcelona", ha lamentado.



En cuanto a su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el pacto fiscal, Mas ha explicado que le trasladó que no le podía pedir dinero, pero sí que Cataluña saliera del 'café para todos' sobre financiación, que le traspasara la Agencia Tributaria y que el Parlamento catalán tuviera más capacidad para gestionar sus impuestos.