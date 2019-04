Más de la mitad de los españoles cree que el desafío independentista acabará con una negociación con el Gobierno

El Govern de Puigdemont sigue sin freno el camino hacia el referéndum. "Lo seguro es que habrá urnas y estarán llenas de votos", ha afirmado el vicepresident de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras. Aunque casi un 80% de los españoles dudan de sus argumentos y cree que Cataluña no es una nación.

Son datos del Instituto Invimark para laSexta. Además, hay menos catalanes que piensan que lo sea desde la última vez que les preguntamos. Baja dos puntos, hasta el 50%. "No tenemos ninguna intención de que no haya referéndum", ha asegurado Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat.

A pesar de su intención, sólo el 8,1% de los españoles piensa que el proceso acabará en independencia. Gana la opción de una negociación entre la Generalitat y el Gobierno central, con un 52,3% del total, a pesar de que a más de la mitad les importa poco o nada el proceso soberanista. "Estense tranquilos. El Gobierno sabe perfectamente lo que hay que hacer en Cataluña", aseveraba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su salida del Congreso de los Diputados el pasado 12 de julio.

Seis de cada diez españoles no le creen. Desde Cataluña, menos todavía. Casi un 80% no confía en que el presidente sepa lo que hay que hacer. Tampoco comparten la idea de "plurinacionalidad" de Pedro Sánchez. Según el barómetro de laSexta, más de la mitad no cree que España sea un estado plurinacional. Pero el proceso sigue. El siguiente paso: aprobar mañana la compra de urnas.